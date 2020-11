13 novos casos na Madeira, oito dos quais de transmissão local

Há 13 novos casos positivos a reportar este domingo, na Madeira, pelo que a Região passa a contabilizar 531 casos confirmados de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico do IASaúde trata-se de cinco casos importados (3 provenientes da Venezuela, 1 do Reino Unido e 1 da Áustria) e oito casos de transmissão local.

Relativamente a estes oito casos de transmissão local confirmados hoje, dois estão associados a um contacto com viajantes provenientes de fora da Região, e seis são contactos próximos de casos positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde e permaneciam em isolamento profilático. A assinalar que um dos casos positivos diagnosticado hoje, diz respeito a um profissional de saúde do SESARAM.

Hoje há mais sete casos recuperados a reportar, ou seja, a Região passa a contabilizar 332 casos recuperados de covid-19, mantendo-se o registo de um óbito associado ao novo coronavírus.

Actualmente, são 198 os casos ativos, dos quais 147 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 51 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 129 são não-residentes e 69 são residentes na RAM.

Quanto ao isolamento dos casos activos, 73 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 122 em alojamento próprio e 3 pessoas mantêm-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

No total, há também a registar 70 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 19 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 51 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. As investigações epidemiológicas estão em curso.