PJ evita drama na Madeira

A apreensão de 10 quilos de heroína no aeroporto da Madeira é quatro vezes superior ao recorde anterior. Devia render um milhão de euros e confirma que a Madeira é mercado apetecível.

É este o assunto que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, para ler nas páginas 10 e 11.

Conforme noticiou ontem o DIÁRIO, uma passageira, residente em Lisboa, efectuou o teste à Covid-19 em Lisboa, embarcou e foi detida no aeroporto da Madeira com 10 quilos de heroína.

Mulher trazia 10 quilos de heroína numa só mala de viagem Maior apreensão de heroína na Madeira foi efectuada na madrugada de domingo

Com base nesta apreensão de droga, o DIÁRIO fez um trabalho especial sobre as 20 maiores apreensões de heroína na Madeira nos últimos anos.

Entretanto, pode ler a notícia avançada pelo DIÁRIO ontem em primeira mão no dnoticias.pt.

10 quilos de heroína apreendidos pela PJ no Aeroporto Mulher de 55 anos residente em Lisboa foi apanhada em flagrante delito

Determinantes mesmo sem leme

Outro dos assuntos em destaque na capa do DIÁRIO de hoje diz respeito ao Rali Vinho Madeira, competição que vai para a estrada no final desta semana.

Hoje, o foco vai para os co-pilotos, que têm um trabalho complexo. Saiba qual antes do rali ir para a estrada, numa reportagem de duas páginas.

Marcelo dispensa afectos oficiais no Porto Santo

Outro dos assuntos em destaque na primeira página de hoje é a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao Porto Santo.

Saiba que não há agenda nas férias do Presidente da República na ilha dourada.

E por falar em Porto Santo, o DIÁRIO conta que o navio ‘Lobo Marinho’ fará viagem extra na sexta-feira e que uma operação charter da Alemanha foi cancelada.

Diáspora enfrenta enorme problemas devido à covid-19

O diagnóstico é feito pelo Conselheiro Europeu da Diáspora, Maurício Cysne, que é absolutamente claro na entrevista ao DIÁRIO, que poderá ler na edição de hoje e que merece destaque na capa.

“Comunidade vai sofrer porque está ligada aos serviços” Maurício Cysne, Conselheiro Europeu da Diáspora

Entretanto, o director regional das Comunidades, Rui Abreu, garante não haver surto migratório para a Região.

Ilhas espanholas sofrem enorme rombo

Finalmente, "Canárias prevê perder 66% de turistas" é o quinto e último destaque da capa de hoje do DIÁRIO.

De resto, como sempre, há muito mais para descobrir no interior do seu DIÁRIO.

Tudo isto e muito mais poderá ler na edição impressa desta quinta-feira, também em formato e-paper.

Temos para si actualizações constantes no site dnoticias.pt, no facebook e todas as plataformas digitais. Mais notícias, também, para acompanhar na TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e fique em segurança.