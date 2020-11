Números que marcam esta segunda-feira na Madeira

16

A Região Autónoma da Madeira regista hoje, dia 2 de Novembro, 16 novos casos positivos de covid-19, de acordo com a informação sobre a situação epidemiológica divulgada pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE).

12 mil

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já apoiou 12 mil pessoas afectadas pela crise através da entrega de 3.580 cabazes, ao abrigo da iniciativa 'Funchal, Cabaz Vital', lançada em Maio, no sentido de apoiar, com a entrega de bens essenciais, as famílias residentes no concelho que, fruto das dificuldades geradas pela covid-19, viram reduzidos os seus rendimentos mensais.

7,6%

De acordo com a informação sobre energia eléctrica divulgada, esta segunda-feira, 3 de Novembro pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a produção de energia eléctrica na RAM diminuiu 7,6%, nos primeiros nove meses de 2020, em termos homólogos.

12

São 12 os novos técnicos superiores que passam a integrar de forma efectiva o quadro de colaboradores da autarquia do Funchal, onde se incluem seis engenheiros civis, quatro arquitectos e dois geógrafos.