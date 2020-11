APRAM reforça verba para combate às gaivotas no Porto do Funchal

A Administração dos Portos da Madeira está disposta a gastar mais do que até aqui, para controlar a população de gaivotas no Porto do Funchal. Um sinal disso é o aumento do preço base do concurso, que acaba de lançar, com esse fim. São 257 mil euros, que contrastam com os 176 mil do último procedimento, lançado em 2017. O prazo contratual será o mesmo, 36 meses.

Tal como há três anos, o controlo das gaivotas deve ser feito com recurso a aves de rapina.

Em 2017, o contrato acabou por ser feito com a Tfalcon Madeira, Unipessoal, Lda por 169 mil euros.

Desde 2014, a APRAM já gastou, pelo menos, 311 mil euros com o controlo de gaivotas, sempre com recurso às aves de rapina.