14 novos casos positivos na Madeira

Há 14 novos casos positivos a reportar este sábado. Trata-se de 8 casos importados (quatro provenientes do Reino Unido, um da Polónia, um de França, um da Itália e outro de Malta). Os restantes seis casos são de transmissão local.

Relativamente aos seis casos de transmissão local confirmados hoje, dois estão associados a contactos com viajantes provenientes de fora da Região que testaram positivo após regresso à região de origem, e quatro são contactos próximos de 1 caso positivo recentemente identificado, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde e permaneciam já em isolamento profilático.

Também segundo o boletim epidemiológico do IASaúde, hoje há mais nove casos recuperados a reportar. A Região passa assim a contabilizar 325 casos recuperados de covid-19, mantendo-se o registo de um óbito associado ao vírus.

Feitas as contas, contam-se actualmente 192 casos ativos, dos quais 149 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 43 são de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 130 são não-residentes e 62 são residentes na RAM.

Quanto ao isolamento dos casos activos, 76 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 113 em alojamento próprio e três pessoas mantêm-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

No total, há 46 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, 15 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 31 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Investigações epidemiológicas estão em curso.