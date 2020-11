Segunda morte por covid-19 na Madeira

A Secretaria Regional da Saúde acaba de informar que pelas 21 horas deste domingo faleceu, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um doente com covid-19. Trata-se de um paciente do género masculino, de 94 anos, que se encontrava hospitalizado na Unidade Polivalente da referida unidade desde o dia 4 de Novembro (quarta-feira), dia em que foi confirmado o diagnóstico da doença.

Esta é a segunda vítima mortal por covid-19, na Madeira, depois de um doente do género feminino, de 97 anos, com várias comorbilidades associadas, ter falecido a 1 de Novembro.

Primeira morte de covid-19 na Madeira A Região Autónoma da Madeira registou hoje, dia 1 de Novembro, a primeira morte por covid-19.

À família enlutada, o Serviço Regional de Saúde apresenta a suas sentidas condolências.