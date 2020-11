“A quantidade de homossexuais que anda na rua [do Funchal] é lamentável”

A homossexualidade foi o tema fracturante que acabou por ‘animar’ a primeira conversa na segunda parte do Madeira 7 Talks, protagonizada pelo estilista Tiago Gonçalves e pelo médico João Meirinho Moura.

Homossexual assumido, Tiago Gonçalves afirmou com todas as letras que trabalhou para ser o estilista e a pessoa que é. Quanto aos que condenam a sua orientação sexual a resposta não podia ser mais esclarecedora: “Estou-me cagando”.

Assumiu que sempre foi diferente e revelou ter um irmão gémeo que é mecânico e “completamente diferente”. Sobre a violência que muitas vezes os homossexuais são alvo, admitiu que em grande parte deve-se também ao facto de nem todos darem-se ao respeito.

O estilista aproveitou a oportunidade para denunciar a realidade que diz conhecer no Funchal ao afirmar que “a quantidade absurda de homossexuais que estão nas ruas é imensa”. Muito por culpa dos pais que não aceitam os filhos com esta orientação sexual.

Antes o médico João Meirinho Moura aproveitou o tema para lembrar que “a revolução da Igreja começou há 2 mil anos”, mas antes fez questão de clarificar que o Papa Francisco não defendeu o casamento homossexual mas a regulação do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, considerou que admitir o matrimónio de casal homossexual seria “uma incongruência”.

A este propósito Tiago Gonçalves admitiu que “as pessoas de forma errada pensaram que os homossexuais podiam casar na igreja”. Nada mais errado até porque o próprio reconhece que “a igreja e a consciencialização das pessoas não está preparada para receber uma cerimónia de casamento homossexual.

Tiago Gonçalves deu os primeiros passos no mundo da moda com apenas catorze anos, pela vertente de manequim, participando em vários eventos de moda nacionais. Todavia, pouco tempo depois, foi convidado a participar, já como estilista, no Festival de Arte Camacha, no qual apresentou uma colecção que apelava à sustentabilidade e reciclagem das peças de vestuário. A sua afirmação na moda regional ocorreu em 2010, já após ter concluído o curso de Design de Moda, quando foi convidado para um número de parcerias que conduziram à suas primeiras apresentações, entre os quais Miss Molhe, Machico Fashion Day, Moda Funchal, Madeira Fashion Designer e Funchal Top Model. Com o passar dos anos, Tiago Gonçalves tem conquistado um lugar próprio na moda regional, vendo até alguns dos seus trabalhos ganhar exposição mediática nacional, nomeadamente nos programas ‘Casa dos Segredos’ e ‘Você na TV’. Entre as colecções que já apresentou individualmente, contam-se, entre outras, os projectos ‘Hot Winter Look’, ‘Reveillon’, ‘The Romance’ e ‘Vernissage’, todos eles baseados na alta-costura personalizada. Mais recentemente, foi um dos estilistas convidados do ‘Madeira Fashion Weekend’ e do Moda Madeira.

João Meirinho Moura é Mestre em Medicina Interna pela Nova Medical School, com formação específica em Imunohemoterapia. Além disso, é pós-graduado em Gestão da Qualidade - Ramo Laboratórios, pela Universidade Católica Portuguesa. Actualmente, é doutorando em Medicina e Oncologia Molecular, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Orgulhoso pai de seis filhos, divide a sua actividade profissional entre o Hospital Central do Funchal e o Hospital Particular da Madeira. Recentemente, integrou o grupo de trabalho do CDS-Madeira para a área da Saúde.