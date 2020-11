Um emigrante de 42 anos, natural da freguesia dos Canhas, foi barbaramente assassinado ontem na capital da África do Sul quando estava no interior do estabelecimento onde trabalhava há nove anos, confirmou ao DIÁRIO irmão da vítima. Roberto Pita disse ter recebido a trágica informação, no entanto ainda com poucas informações sobre sucedido, de qualquer modo referiu ao nosso jornal que o parente foi baleado apenas com um tiro tendo sido fatal.

Alexandre Pita era de uma família numerosa constituída por 10 irmãos e deixa três filhos menores e a esposa natural do município da Ponta do Sol.

A notícia está a causar enorme consternação na comunidade madeirense na África do Sul justamente por ser o segundo homicídio ocorrido no espaço de oito dias, conforme o DIÁRIO deu conta.

O outro crime havia acontecido na passada segunda-feira.