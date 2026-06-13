'Flores em Chama' da China deram luz ao Festival do Atlântico

O segundo espectáculo piromusical integrado no Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira (CIFAM), no âmbito da edição de 2026 do Festival do Atlântico, realizou-se há instantes, em plena baía do Funchal. A exibição esteve a cargo da empresa chinesa Nanchang Fireworks Industries Co, Ltd, num evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo.

‘Flores em Chamas: O Desabrochar da Luz’ foi o tema escolhido para o espectáculo que ganhou vida através da luz, da cor e da emoção, encantando sob o céu iluminado da baía funchalense.

O objectivo do concurso é alcançar o ‘Troféu do Atlântico’, atribuído por um júri, assim como o ‘Troféu Madeira Tão Tua’, escolhido pelo público. Esta votação pode ser feita através de tômbolas colocadas no centro comercial Plaza Madeira, no Posto de Informação Turística da Direcção Regional do Turismo, na Avenida Arriaga, e na noite de cada espectáculo, no Cais do Funchal. Os resultados do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira serão conhecidos no dia 27 de Junho.