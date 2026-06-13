‘Raízes do Atlântico’ fecha em grande com Bonga e Orquestra de Jazz

A edição deste ano do Festival Raízes do Atlântico está a ter, hoje, a sua noite de encerramento, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, com dois concertos que marcam o público presente.

A abertura esteve a cargo do projecto madeirense Cordophonia, dedicado às cordas tradicionais da ilha, que protagonizou uma viagem sonora enraizada na identidade musical madeirense.

Mas o momento mais aguardado foi quando o músico angolano Bonga subiu ao palco acompanhado pela Orquestra de Jazz do Funchal, numa actuação conjunta inédita que ainda está a decorrer.

O encontro entre o semba e a linguagem jazzística resulta numa fusão musical rara, juntando a força da tradição angolana à sofisticação instrumental da orquestra madeirense.

O Festival Raízes do Atlântico, organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, apresentou este ano uma programação de seis concertos de entrada livre no Parque de Santa Catarina, reunindo tradição, contemporaneidade e a diversidade musical do Atlântico.