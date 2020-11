Depressão a caminho da Madeira pode evoluir para ciclone

Prepare-se para um final de semana de temporal na Região. Chuva forte e vento com rajadas superiores a 100 km/h é, para já, a previsão de mau tempo que deverá atingir a Madeira, sobretudo no sábado devido a uma depressão que ameaça poder vir a se transformar em ciclone tropical ou sub-tropical.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está a acompanhar a perturbação alvo de monitorização e previsão do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC - National Hurricane Center), a divisão do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos que acompanha as depressões e tempestades tropicais e furacões. As chuvas e trovoadas associadas a um sistema de baixa pressão localizado a centenas de quilómetros a sudoeste dos Açores tem tendência para desenvolver uma tempestade nos próximos dias enquanto se move para leste ou leste-nordeste, sobre o oceano Atlântico nordeste.

Embora esta volte a ser uma semana essencialmente influenciada pelo Anticiclone dos Açores, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, avisa que o estado do tempo “a partir do dia 13 (sexta-feira) será influenciado por uma depressão, com probabilidade de se tornar ciclone tropical ou subtropical, nas próximas 48 horas”. É por isso grande a expectativa sobre o desenvolvimento, nas próximas horas, da perturbação formada a sudoeste dos Açores.

Para já, o meteorologista diz que até quinta-feira a previsão geral do tempo na Madeira será caracterizada, em geral, por “períodos de céu temporariamente nublado e aguaceiros em geral fracos e pontuais”. A partir de sexta-feira os modelos de previsão anunciam o agravamento do estado tempo associado à depressão referida. Assim, “prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser fortes, em especial durante o dia 14 (sábado) ”, destaca. Além da precipitação que deverá motivar a emissão de avisos meteorológicos, o vento também deverá sobrar muito forte. De acordo com Victor Prior, também a partir de sexta-feira “o vento será, temporariamente, moderado a forte (30 a 50 km/h), com rajadas da ordem dos 100 a 120 km/h”, previne desde já. Adianta contudo que no domingo, dia 14, “deverá registar-se uma melhoria significativa do estado do tempo.”

O estado do mar vai também acompanhar o agravamento das condições atmosféricas. Até quinta-feira, na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, a altura significativa das ondas deverá variar entre 1,0 m a 2,5 m, mas a partir de sexta-feira haverá agitação marítima com as ondas a aumentar para “valores da ordem dos 3,0 m a 3,5 m”.

Mais estável deverá manter-se a temperatura do ar, que esta semana, no Funchal, deverá registar valores entre os 17 graus Celsius, de mínima, e os 24 graus de máxima. Em Porto Santo a previsão aponta para menos um grau os valores extremos previstos.