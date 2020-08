O Governo Regional vai avançar com a criação de uma linha de crédito de cinco milhões de euros, com juros bonificados a 100%, para apoiar sectores agrícola e agroalimentar, para fazer face à pandemia da covid-19.

É este o assunto que faz manchete na edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que revela os termos em que a medida vai impactar na vida de milhares de madeirenses.

24 praias para 16 mil banhistas

Esta é a capacidade potencial de ocupação só dos espaços balneares qualificados da Madeira e Porto Santo, se forem cumpridas as regras de distanciamento social determinadas pela Autoridade Regional de Saúde .

Este é outro assunto que surge na capa do DIÁRIO, acompanhado por uma grande foto da praia do Porto Santo.

E por falar na ilha dourada, sugerimos hoje também um roteiro do mar à serra para férias em segurança no Porto Santo, demonstrando que há muito para fazer e descobrir.

Electricista do Caniço lidera lesados do Telexfree

Outro dos assuntos em destaque na capa é um tema controverso na área da Justiça na Madeira: o Telexfree. O DIÁRIO revela que, além de um electricista no Caniço, a sócia de uma casa de leilões no Funchal e uma técnica de uma empresa da Zona Franca integram lista de madeirenses que vão ser indemnizados após falência do esquema em pirâmide.

70 milhões de apoios pagos em 6 meses

É este o montante de comparticipação dos fundos europeus injectados na economia regional no 1.º semestre, conforme pode ler na capa do DIÁRIO.

A vice-presidência do Governo Regional destaca importância de “pôr a circular dinheiro na economia”.

Sete escolas em obras

Finalmente, revelamos-lhe que estão em curso obras, por parte da Câmara Municipal do Funchal, para melhorar sete escolas do concelho.

