SESARAM recruta especialista em radioncologia para substituir médica que saiu

O SESARAM abriu um ‘procedimento concursal comum de recrutamento urgente para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente da carreira médica, na área hospitalar — Especialidade de Radioncologia’.

A urgência é justificada pelo SEASRAM com o facto de “a médica assistente, da carreira médica, na área hospitalar — especialidade de Radioncologia (…)” ter cessado o “contrato de trabalho sem termo, com efeitos a 8 de Setembro de 2020”.

O lugar a ocupar está vago na ‘Unidade de Dor Crónica pertencente ao Serviço de Anestesiologia, do SESARAM’.

O anúncio do concurso foi publicado no dia 29 de Outubro, última quinta-feira, e encontra-se aberto durante cinco dias. ‘A candidatura deverá ser efetuada por correio electrónico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, para o seguinte endereço de correio eletrónico: [email protected].’

O documento do SNS – Serviço nacional de saúde – que define a Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação de Radioterapia, diz sobre a especialidade: “A Radioncologia (previamente designada Radioterapia) é uma especialidade médica autónoma em Portugal desde 1970, com Colégio de Especialidade constituído na Ordem dos Médicos desde 1978. Como especialidade oncológica, tem um carácter eminentemente clínico, com responsabilidades em todas as vertentes da prestação de cuidados ao doente oncológico. Tem participação na avaliação inicial, no diagnóstico, estadiamento, tratamento, seguimento, ensino e investigação científica, sendo parte integrante de equipas médicas multidisciplinares, envolvendo equipas pluriprofissionais dedicadas, complexas e exigentes.”