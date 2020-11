Furtaram pneus de carro durante a madrugada

Um carro de marca Fiat Punto, que se encontrava estacionado na Rampa dos Piornais, no Funchal, amanheceu com os pneus vazios na manhã do último domingo.

O proprietário referiu que ao início pensou que a viatura tinha sido vandalizada, mas depois reparou que os seus pneus tinham sido trocados durante a noite.

Os ladrões furtaram os pneus novos do veículo e colocaram uns pneus velhos e furados, impossibilitando a viatura de circular.

O lesado diz já ter formalizado queixa a Polícia de Segurança Pública que está a investigar o caso.

Ao DIÁRIO referiu que há dois anos que estaciona ali o automóvel e que nunca teve problemas deste género. Pede assim à população para ficar atenta porque “é cada vez mais comum este tipo de crime”.