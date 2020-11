Marítimo pagou milhões aos seus jogadores em dinheiro vivo

O Ministério Público concluiu que a sociedade anónima desportiva (SAD) do futebol do marítimo recorreu a sociedades ‘offshore’ para fugir aos impostos e às contribuições para a Segurança Social. Acusação fala de 6,4 milhões de euros pagos a jogadores e treinadores num esquema de rendimentos não declarados, que vai a julgamento a 19 de Janeiro. Parte das verbas foi entregue em numerário. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página é dedicada à eleição da Madeira como Melhor Destino Insular da Europa pela 7.ª vez. A Região brilhou ontem à noite nos World Travel Awards que, este ano, decorreram de forma virtual.

A primeira morte de uma pessoa madeirense com Covid-19, uma idosa de 97 anos, tem também nota de destaque. A Madeira deixou de ser a única região do País sem mortes associadas ao novo coronavírus. Ontem foram detectados 8 novos casos de infecção, isto num dia em que autoridades impediram festas que desafiaram pandemia.

A posição do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira a questionar um Conselho das Autonomias “sem legitimidade eleitoral” e em “distorção” da organização do Estado que o primeiro-ministro António Costa é outra notícia com chamada à primeira, tal como a promoção dos produtos regionais feita nas aventuras todo-o-terreno.