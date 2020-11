Voos Charter para Funchal / Jersey

Fique a conhecer a programação de Inverno do charter Funchal / Jersey:

Novembro: 10

Só ida - 347€

Ida/volta - 575€

Dezembro: 8, 15, 18, 19, 20, 22 e 27

Só ida - 215€ | Ida/volta - 575€

Janeiro: 2, 3, 5, 7 e 9

Só ida - 515€ | Ida/volta - 719€

Janeiro: 12

Só ida - 395€ | Ida/volta - 599€

Janeiro: 19 e 26 | Fevereiro: 13 e 20 | Abril: 1, 8, 13, 20 e 27

Só ida - 299€ | Ida/volta - 479€

O preço das passagens aplica-se tanto a adultos como a crianças e já inclui taxas.

Para informações e reservas pode contactar através do e-mail [email protected] ou do telefone 291206564. Pode também dirigir-se ao nosso balcão no Largo do Phelps 18 (à R. Fernão d’Ornelas) de segunda a sexta, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.