Zaragata em bar no Funchal termina com a montra partida

Um desentendimento entre dois individuos num bar situado na Rua 31 de Janeiro, junto à Ponte Nova, no Funchal, terminou com desacatos dos quais resultaram um ferido com um corte profundo no pulso.

A discórdia ocorreu no início da noite de sexta-feira, pouco depois das 20h30, e foi audível nas imediações. Segundo relatou ao DIÁRIO uma testemunha ocular, o dono do bar recusou servir bebidas alcoólicas a um cliente alegadamente por este não estar em condições e convidou-o a abandonar o estabelecimento.

O cliente não gostou do trato e confrontou o homem por detrás do balcão, exigindo-lhe satisfações. A troca de argumentos tornou-se numa briga ensurdecedora, com empurrões e tentativas de agressão que alarmaram quem lá estava e também a vizinhança.

Não tardou até à chegada da Polícia de Segurança Pública, que accionou para o local sete agentes Brigada de Intervenção Rápida para por cobro à desordem e serenar os ânimos mais exaltados.

Quando a Polícia lá chegou encontrou o pretenso desordeiro com a mão ensanguentada. Ao que tudo indica, o indivíduo, inconformado com a expulsão do bar, decidiu ‘vingar-se’ na vitrine de um expositor. Deu um soco, partiu a montra e cortou-se.

A vítima, de 42 anos, sofreu um corte profundo no pulso e foi socorrido e transportado numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça onde foi suturado.

A PSP identificou todas as partes envolvidas no desacato. O proprietário do estabelecimento foi elucidado de que dispõe de um prazo legal de seis meses para formalizar queixa caso pretenda agir criminalmente.