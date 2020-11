PSD apresenta voto de congratulação à atleta Olívia Sousa

O grupo parlamentar do PSD deu entrada, hoje, a um voto de congratulação a Olívia Sousa, atleta da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, que se sagrou campeã europeia de masters de trail. Os social-democratas enaltecem o papel dos desportistas madeirenses e porto-santenses na promoção do destino Madeira, bem como, o seu empenho e dedicação numa modalidade em crescendo na nossa Região.

Em comunicado, o PSD lembra que "a madeirense disputou o lugar, no passado fim de semana, no European Masters Mountain and Trail Running Championship, que decorreu no Porto Moniz, naquela que foi a primeira prova de veteranos desta índole e que contou com a participação de desportistas de mais de dez países". "A atleta, de 41 anos, terminou os 31 quilómetros de prova em 3 horas, 58 minutos e 23 segundos, num percurso que atingiu os 2383 metros de altitude e que foi marcado pelas condições meteorológicas adversas, mas, também, pela imponente paisagem da Laurissilva", refere.

"Apesar das restrições sanitárias impostas, decorrentes da pandemia de COVID-19, o European Masters Mountain and Trail Running Championship e o excelente resultado alcançado pela madeirense Olívia Sousa elevam, uma vez mais, o potencial da Região como cenário para a prática de diversas modalidades e reforçam a qualidade e a aposta do Governo Regional nos atletas madeirenses e porto-santenses", termina.