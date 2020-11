Entre avanços e recuos, o tema dos eventos associados ao Natal madeirense conheceu hoje uma ‘nova versão’.

“O que vai ser feito é aquilo que for determinado pela Autoridade de Saúde”, assegurou esta manhã o presidente do Governo Regional à margem da visita à unidade de rastreio e vigilância à covid-19 do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, onde se fez acompanhar pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.

“O Governo nem a Autoridade de Saúde vai autorizar eventos no Natal ou nas Festa, que permitam a concentração de cidadãos e constituam um risco para a saúde pública. Portanto, tudo o que constituir um risco para a saúde pública, que seja propenso a criar focos de transmissão do covid a nível regional, não será autorizado”, afirmou.

Relativamente ao parque de diversões, admitiu que possa ser autorizado mas em versão muito reduzida.

“Ter uma ou duas infra-estruturas a funcionar com o distanciamento, segurança e a limitação de ocupação. Se não for possível, não vai haver parque de diversões nenhum”, garantiu.