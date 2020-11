Caso de Covid-19 na Escola da Lourencinha em Câmara de Lobos

Um professor da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lourencinha, em Câmara de Lobos, está infectado com Covid-19. A informação foi dada a conhecer no dia de ontem pela direcção da escola aos encarregados de educação através de um 'recado' enviado pelos alunos, no qual era pedida vigilância ao aparecimento de sintomas, embora não especifique se se trata de um aluno, de um professor ou de um funcionário.

No recado, divulgado por alguns pais através das redes sociais, a escola dá conta de que "a pessoa em questão" não frequenta o estabelecimento de ensino desde o dia 30, embora o alerta deve manter-se até ao próximo dia 20 de Novembro, data em que, esclarecem, "faz 21 dias sobre o último dia de frequência".

Vimos por este meio informar que existe, na nossa escola, um caso positivo de Covid-19. A pessoa em questão não frequenta a escola desde o dia 30 de Outubro, pelo que o risco de contágio é muito reduzido. Contudo, e a pedido das autoridades de saúde, devemos estar autovigilantes até ao dia 20 de Outubro [deveria ser Novembro, confirmou o director da escola] (dia em que faz 21 dias sobre o último dia de frequência) e no caso de aparecer algum sintoma, contactar a linha de saúde 800242420 e informar a escola. O Plano de Contingência está activo. Todos devemos permanecer tranquilos. Direcção da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lourencinha

Esta decisão de informar os encarregados de educação, apelando à autovigilância, terá sido tomada em conjunto com a autoridades de saúde, a julgar pela referência que é feita no bilhete a estas entidades.

Contactado esta manhã pelo DIÁRIO, o director da escola, Filipe Ferreira, confirma a informação que consta do recado. Quando questionado se se trata de um docente ou de um aluno, bem como sobre a data de confirmação do contágio, o docente remeteu eventuais esclarecimento para o Gabinete do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).