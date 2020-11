Venezuela fecha aeroportos até 11 de Fevereiro de 2021

O Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) da Venezuela anunciou, esta quinta-feira, todos os aeroportos do país permanecerão fechados entre o dia 11 de Novembro de 2020 até ao próximo dia 11 de Fevereiro de 2021.

Excepção será feita aos voos provenientes do Irão, Turquia, Panamá e República Dominicana.

De acordo com as directrizes do executivo nacional, a medida de contingência visa continuar a garantir "a segurança do povo venezuelano" no contexto da pandemia de covid-19.

“Continuamos ajudando na luta implementada pelo executivo contra a covid-19, tomando as medidas necessárias para conter esta pandemia, cumprindo as normas preventivas emanadas do Governo Bolivariano, com o apoio do Ministério do Poder Popular para os Transportes”.

Ao DIÁRIO, Marilin Moniz, responsável da Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos da Madeira, diz discordar desta decisão "muito crítica" do Governo da Venezuela em fechar totalmente aos aeroportos.

"Muitas pessoas tinham gasto o seu dinheiro na compra das passagens aéreas, uns para vir e outros para voltar à Venezuela afim de organizar as suas vidas e agora já não podem", sustenta.

No entender de Marilin Moniz "esta atitude do Governo de Maduro é mais uma vez um controlo para evitar que as pessoas saiam da Venezuela, até porque a Venezuela está a perder pessoas com mão de obra qualificável e a perder população".

"É mais uma violação à Declaração dos Direitos do Homem", remata.