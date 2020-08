Os Fachos e o Bailinho da Madeira disputam no domingo a primeira das duas meias-finais do concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. A sessão decorre em Loulé e de entre as 14 candidaturas serão escolhidas neste dia sete para seguirem para a final, através de votação do público. A segunda meia-final é no dia 30, em Torres Novas e não tem qualquer candidato da Madeira.

A votação será realizada por telefone, tendo cada chamada um custo de 0,60 euros + IVA, o que corresponde aproximadamente 74 cêntimos. Serão apurados em cada uma das meias-finais os sete patrimónios com mais votos.

No domingo, a disputar um lugar na final estão a par das candidaturas dos Fachos, apresentada por Machico, e do Bailinho, apresentado pela Calheta, a Abertura das Talhas, representando Beja; as Festas de São João por Braga; o Criptojudaísmo de Belmonte por Castelo Branco; os Bonecos de Estremoz por Évora; a Festa da Espiga por Faro; a Festa da Transumância e dos Pastores pela Guarda; o Colete Encarnado e o Santo António (Festas de Lisboa) por Lisboa; a Olaria Pedrada de Nisa por Portalegre; as Festas em Honra do Divino Espírito Santo pelos Açores; a Festa em Honra de Nossa Senhora da Atalaia por Setúbal; e a Romaria de São João D'arga por Viana do Castelo.

O Bailinho da Madeira concorre na categoria Bailinhos e Danças. Os Fachos na de Rituais e Costumes.

A RTP transmite esta fase do concurso em directo. A emissão será conduzida pelos apresentadores Vanessa Oliveira, José Carlos Malato e Inês Carranca e decorre entre as 11h30 e as 13 horas e depois entre as 15h15 e as 20h00.

A final do concurso é no dia 5 de Setembro em Bragança.