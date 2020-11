José Manuel Rodrigues felicita atleta Olívia Sousa

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, felicita Olívia Sousa pela conquista do primeiro lugar no Campeonato da Europa de Masters em Trail, que decorreu no Porto Moniz.

A atleta madeirense arrecadou o título de Campeã da Europa ao completar os 31 KM da prova em 03 horas, 58 minutos e 23 segundos, feito que coloca mais uma vez o nome da Madeira nos mais altos patamares do desporto.

Olívia Sousa tem 41 anos e em 2016 foi chamada, pela primeira vez, à Seleção Nacional de Trail, três anos depois de se ter iniciado na modalidade.

"A Madeira oferece condições únicas para a prática deste desporto. A prova do Porto Moniz afirmou mais uma vez a Região como cenário ideal para os praticantes nacionais e internacionais da modalidade, onde se destacou Olívia Sousa, uma das melhores atletas portuguesas de Trail", referiu através de uma nota de imprensa.