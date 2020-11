Empresário detido em Santa Cruz por desobediência

Um empresário, de 60 anos, foi hoje detido pela Polícia de Segurança Pública, no concelho de Santa Cruz, pelo crime de desobediência às regras em vigor no Estado de Emergência e em consonância com as normas emanadas pela presidência do Governo Regional relativamente aos horários dos estabelecimentos.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, “após o gerente do estabelecimento ter sido notificado no dia 11 de Novembro, pelas 21H30 que teria que encerrar o espaço às 00H00, conforme consta na Resolução n.º 839 da presidência do Governo Regional da Madeira, pelas 01H44 foi o estabelecimento fiscalizado a laborar com nove pessoas no seu interior, os quais consumiam produtos, entre os quais bebidas alcoólicas, fornecidas pelo espaço”.

A mesma nota dá conta ainda que o gerente também se encontrava no interior do estabelecimento, tendo o mesmo sido detido e, após todas as diligências processuais, foi presente a Tribunal, tendo sido constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

O Comando Regional da PSP solicita a todos os cidadãos, e em especial aos proprietários de estabelecimentos, para que cumpram com as normas emanadas pelo Governo Regional da Madeira e pela Direcção Geral de Saúde, cabendo a todos a missão de combater a pandemia e evitar que os casos de transmissão aumentem significativamente.