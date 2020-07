Voto de congratulação pelos Fachos de Machico

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação sobre os Fachos de Machico, finalistas da Região Autónoma da Madeira no concurso ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’.

Recorde-se que o anúncio da eleição dos Fachos, cuja candidatura é da Câmara Municipal de Machico, aconteceu, na passada sexta-feira, no programa da RTP1, cuja emissão foi transmitida, a partir do Parque Temático da Madeira, em Santana.

Em segundo lugar ficou o Bailinho da Madeira, candidatado pela Câmara Municipal da Calheta.

Sandra Ascensão Silva , 20 Julho 2020 - 10:31

Além dos Fachos e do Bailinho Madeira, estavam também a concurso o Bordado Madeira, Bonecas de Massa, Noite do Mercado do Funchal, Casas Típicas de Santana e Tapetes Florais.

O programa foi apresentado por José Carlos Malato, Vanessa Oliveira, Licínia Macedo e Duarte Rebolo.

Recorde-se que, no passado, o arquipélago da Madeira foi invadido por piratas e corsários, pelo que as populações usavam um sistema de alerta que consistia em acender fogueiras, estrategicamente posicionadas nos cumes das montanhas, para avisar toda a população do perigo iminente, que se denominaram de Fachos.

Esta era uma tarefa desempenhada pelos facheiros que tinham um dever cívico perante a população, ao qual não podiam haver recusas.