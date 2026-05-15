Miguel Nunes está na frente do Rali de São Vicente

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, em Skoda Fabia RS Rally2, lidera o Rali Município de São Vicente, ao alcançar o melhor tempo na primeira classificativa, realizada esta noite no centro da freguesia de Ponta Delgada.

O campeão em título realizou o tempo de 3 minutos, 4 segundos e 2 décimos, impondo-se por 3,1 segundos aos líderes do 'regional' João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2.

O terceiro melhor registo foi alcançado por Artur Quintal/Vitor Henriques, em Skoda Fabia Rally2 Evo, com mais 10,7 segundos que o primeiro, enquanto o quarto tempo foi alcançado por José Camacho/Nicodemo Câmara, em Skoda Fabia R5, a 15,8 de Miguel Nunes.

A fechar os cinco primeiros desta terceira prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026 ficou o melhor concorrentes das duas rodas motrizes, a dupla Tiago Nunes/Nuno Nóbrega, em Renault Clio Rally4, a 20,4 segundos do vencedor da classificativa.

O Rali Município de São Vicente prossegue amanhã com a disputa de mais nove classificativas.