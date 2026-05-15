'Aqui Acolá' não falta animação na Ponta do Sol
Segundo dia do festival culminou com os concertos de PAUS e Skáld
O Festival Aqui Acolá continua a animar a vila da Ponta do Sol com concertos, convívio e muita música espalhada por vários palcos e espaços públicos.
No segundo dia do evento, o ambiente de festa voltou a marcar as ruas da vila, com grande adesão do público aos espectáculos dos Skáld e dos PAUS.
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Para amanhã, no que à música diz respeito, está previsto o concerto de Maya Blandy, às 21 horas, no Largo do Pelourinho, e pelas 22h30, na Avenida 1.ª de Maio, está reservado um dos momentos mais esperados desta edição com a actuação dos Amália Hoje.
Fique a conhecer mais sobre o evento e agenda em https://festivalaquiacola.pt/pt/.