Ordem dos Médicos Dentistas lamenta o comunicado da Secretaria da Saúde

Esta manhã de quarta-feira, a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) emitiu um comunicado a criticar os jornalistas madeirenses por terem divulgado infecções por covid-19 em profissionais da área da medicina dentária.

Ora, conforme noticiou o DIÁRIO, esclarecendo a opinião pública, a informação publicada por este e outros órgãos de comunicação teve como fonte a informação transmitida no boletim epidemiológico diário do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), que dava conta, ontem, da existência de dois novos casos positivos de covid-19 na Madeira referentes "a dois profissionais de saúde, com actividade no sector privado, na área da medicina dentária".

Ordem dos Médicos Dentistas critica jornalistas por divulgarem informação do IASAÚDE De acordo com a informação transmitida, no boletim epidemiológico diário do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE), o DIÁRIO noticiava, ontem, a existência de dois novos casos positivos de covid-19 na Madeira referentes "a dois profissionais de saúde, com actividade no sector privado, na área da medicina dentária".

Passadas cerca de quatro horas, a Ordem dos Médicos Dentistas tornou a emitir um segundo comunicado que, sem reconhecer o erro inicial cometido, centra agora as críticas no Governo Regional, nomeadamente na Secretaria da Saúde, tutelada por Pedro Ramos.

"A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) lamentou hoje junto da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil que tenha sido referido, em comunicado oficial, a existência de dois médicos dentistas infectados com Covid-19 na Região Autónoma da Madeira", pode ler-se no comunicado assinado pelo representante da Ordem dos Médicos Dentistas na Madeira, Fabião Castro Silva.

Até ao dia de hoje, e bem, nunca tinha sido especificada a área de saúde de qualquer profissional infectado, pelo que não se entende a diferenciação que é feita agora no caso da medicina dentária, o que é lamentável. Mais, no comunicado do Instituto de Administração da Saúde, dos 14 novos casos reportados só dois são identificados como profissionais da área privada da medicina dentária, não se fazendo referência a mais nenhuma das áreas profissionais dos outros 12 infectados. Fabião Castro Silva, representante da Ordem dos Médicos Dentistas na Madeira

A OMD esclarece que "nenhum dos médicos dentistas foi contagiado em ambiente profissional e que, por isso, mencionar a categoria profissional destes dois doentes é no mínimo desonesto para com um sector que é o dos mais protegidos e bem preparados para trabalhar num contexto como este de pandemia".

Importa esclarecer a população que pode e deve continuar a tratar da sua saúde oral em segurança e ter total confiança neste sector profissional e nos seus pares. É ainda importante salientar que num inquérito feito aos médicos dentistas portugueses menos de 1% foi infetado a nível nacional, e destes muito poucos num contexto profissional. Fabião Castro Silva, representante da Ordem dos Médicos Dentistas na Madeira

Resta acrescentar que, a posição oficial do DIÁRIO de Notícias da Madeira, já dada a conhecer à OMD, será emitida no ‘Boa Noite’ desta quarta-feira na plataforma www.dnoticias.pt.