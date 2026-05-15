Após o apito final do encontro entre o Marítimo e o Chaves, os jogadores, equipa técnica, staff e restantes elementos do clube juntaram-se à festa na 'fan zone', junto ao Estádio dos Barreiros, onde centenas de adeptos aguardavam pelo momento de celebração.

Entre cânticos, cachecóis, bandeiras e muita emoção, "Somos de Primeira" foi a frase mais entoada pelos maritimistas, num ambiente de euforia que assinalou a conquista da II Liga e o regresso do clube ao principal escalão do futebol português.