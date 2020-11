Céu muito nublado e chuva fraca para esta quinta-feira

Para esta quinta-feira e segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a Madeira deverá contar com céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco.



Quanto ao vento este deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul. Espera-se também uma pequena subida de temperatura.

Em relação ao estado do mar, na costa norte a previsão é de ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros de altura.

Já na costa sul as ondas poderão ser de sudoeste com 1 a 1,5 metros de altura.

Quanto à temperatura da água do mar esta deve cifrar-se nos 22.ºC.