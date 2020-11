Albuquerque elogia exemplo de responsabilidade cívica dos madeirenses

Os 32 casos de transmissão local identificados na última semana nos concelhos de Santa Cruz e do Funchal não merecem, para já, preocupação adicional por parte do Governo Regional. “A preocupação é monitorizar” as “quase 700 pessoas” envolvidas, manifestou Miguel Albuquerque, referindo-se a “contactos dos infectados ou potenciais infectados”.

Depois dos apenas 14 casos de transmissão local na 1ª fase da pandemia da Covid-19, a Região, até ontem, já ultrapassava os 70 casos de infecçcões locais. Mesmo assim Albuquerque ‘torce o nariz’ quando questionado sobre a possibilidade de vir a tomar medida semelhante à adoptada em Câmara de Lobos, quando foi decretada a cerca sanitária.

No geral, o líder madeirense está satisfeito com o sentido de responsabilidade dos residentes.

“A população da Madeira está a dar um exemplo” por entender que “a generalidade das pessoas está a usar máscara, tem tido cuidado nos contactos, nos eventos” além de destacar a “forma exemplar” como as escolas estão a funcionar. Não tem dúvidas que os incumpridores são meramente “casos excepcionais”, disse, na resposta ao jantar de amigos que terá estado na origem do último foco.

Miguel Albuquerque não tem dúvidas que madeirenses e porto-santenses “genericamente estão a dar um exemplo de responsabilidade cívica”.