TAP utiliza Aeroporto da Madeira para parquear aviões

Devido ao reduzido movimento aéreo, quer da companhia, quer no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, a Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) passou a utilizar a principal infra-estrutura aeroportuária da Região para parqueamento de aeronaves. Actualmente são três os aviões Airbus da companhia de bandeira estacionados há vários dias no Aeroporto da Madeira. Por permanecerem dias a fio parados, os aparelhos em questão estão protegidos com lona de protecção na entrada das turbinas dos motores.

Desta feita, mesmo com poucos movimentos diários de e para o Aeroporto da Madeira, as três aeronaves de médio porte, além do contributo para evitar que o aeroporto esteja muitas horas praticamente vazio, acaba também por dar mais algum ‘colorido’’ à agora pouco concorrida placa de estacionamento do principal aeroporto da Madeira.