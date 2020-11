Tempestade Theta na rota da Madeira traz precipitação que pode ser forte e persistente e vento com rajadas até 130 km/h

Aumentam as probabilidades de a Madeira vir a ser atingida, entre a próxima sexta-feira e domingo, pela passagem da tempestade sub tropical Theta. Sobretudo no sábado, que promete ser um dia de temporal com muita chuva, que pode ser persistente e cair de forma moderada a forte, e acompanhada de vento muito forte, que poderá ‘soprar’ de forma constante e com rajadas até aos 130 km/h.

Conforme já ontem o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera admitia, esta madrugada (na Madeira) o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC - National Hurricane Center) nomeou a tempestade sub tropical Theta em deslocação para Este – na direcção do Arquipélago da Madeira.

Embora seja ainda prematuro avaliar com maior precisão a evolução desta tempestade e a rota efectivamente a seguir nos próximos dias, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, com base na última actualização, confirma o cenário de temporal que se desenha sobre o Atlântico.

“Associado à tempestade tropical Theta que se dirige com consistência para a Madeira, prevê-se que a partir da tarde de sexta-feira, dia 13, sábado dia 14 em particular e madrugada de domingo, dia 15, é esperado que seja registada precipitação moderada a forte e persistente, designadamente durante todo o dia de sábado e no mesmo período rajadas de vento na ordem dos 100 km/h nas regiões costeiras e de 120 a 130 km/h nas regiões montanhosas”.

Na prática os modelos de previsão faz antever que a depressão que nas últimas horas ganhou força e passou a tempestade tropical, deverá passar pela Região no final desta semana muito devagar fazendo com que o dia de sábado possa ser praticamente todo a chover. Também o vento esperado desta feita surgirá sustentado, ou seja, o vento médio num curto intervalo de tempo (1 minuto) surgirá mais constante.

Resta aguardar pela evolução da tempestade e pelas actualizações da previsão a surgir nos próximos dias.