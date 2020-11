Saiba que ruas evitar esta quinta-feira

Bom dia.

Na manhã desta quinta-feira, as saídas da via rápida para entrar no Funchal são as mais concorridas, tanto a de São Martinho, que estende o trânsito até ao cemitério às imediações do Laboratório Regional de Engenharia Civil, como a próximo do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O trânsito também está intenso junto à Escola Dr. Horácio Bento Gouveia. A saída da Pena é outra com engarrafamentos antes das 8 horas.

A Avenida Luís de Camões também é de evitar esta manhã e a Rua das Maravilhas regista trânsito intenso.

Outra zona já crítica é na Rua das Virtudes, sobretudo nas redondezas da rotunda junto à Padaria Sésamo dos Barreiros. Mais abaixo, a Rua Dr. Pita também regista afluência até à rotunda que fica antes da Quinta Magnólia.

A Avenida do Infante e a Avenida Calouste Gulbenkian são de evitar e na Avenida do Mar também já se faz sentir o volume de carros.

Como é hábito, a zona perto do Mercado dos Lavradores e do Centro Comercial Anadia são de acesso difícil a esta hora, e a Rua Brigadeiro Oudinot, a Rua do Visconde de Anadia, também.

A Rua 5 de Outubro e a 31 de Janeiro também estão concorridas.

Conte com trânsito também na Rua do Til, na Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho e na Rua Pedro José de Ornelas.