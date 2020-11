Alunos da Horácio Bento regressam amanhã à escola

Os alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Horácio Bento de Gouveia que estavam em isolamento profilático preventivo, na sequência de um contacto próximo com um familiar Covid-19 positivo, regressam amanhã à escola.

O estudante em causa e os seus colegas de turma, 18 alunos no total, estão em casa desde 5 de Novembro.

Na actualização feita esta tarde pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) destaca-se o resultado negativo dos testes feitos aos 22 alunos da Escola Secundária Francisco Franco que estavam em quarentena, bem como ao aluno da Escola Básica do 1.º ciclo Prof. Eleutério de Aguiar.

No Caniço, outras quatro turmas do 8.º ano foram preventivamente para casa, até ser conhecido o resultado dos testes feitos aos 9 professores que leccionavam, também, à turma do aluno infectado com Covid-19.