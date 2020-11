Cerca de 6,5 milhões de euros foram roubados de alfândega na Alemanha

Cerca de 6,5 milhões de euros em espécie foi roubado de um prédio da alfândega em Emmerich, no oeste da Alemanha, após perfuração de uma parede no cofre, disse a polícia na quarta-feira.

O roubo ocorreu em 01 de novembro e, de acordo com os investigadores, foram três pessoas vestidas de preto e com bonés de cor escura que entraram no prédio por volta das 06:00 e, após abastecer um veículo branco, deixaram o local às 10:45.

De acordo com as polícias de Kleve e Krefeld, este roubo foi "profissionalmente planeado e executado" e os seus perpetradores conseguiram entrar no porão do edifício e na sala do cofre usando ferramentas.

Os serviços aduaneiros prometeram uma recompensa de 100.000 euros para quem fornecer informações sobre os autores do roubo ou ajudar a encontrar o dinheiro roubado.

Testemunhas disseram ter ouvido os ruídos na madrugada do dia 01 de novembro, antes de ver as três pessoas a fazer viagens de ida e volta entre o prédio e o veículo sem matrícula, no qual fugiram.

Outra testemunha fotografou ainda um homem que passou várias vezes pela frente do prédio naquele dia de manhã e que os investigadores agora estão a procurar.

Esse homem entrou num carro e seguiu na mesma direção do veículo branco usado para o roubo.