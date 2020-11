Duas crianças da Escola dos Ilhéus com Covid-19

Há duas crianças da Escola Básica do 1.º ciclo/PE dos Ilhéus, no Funchal, que estão infectadas com o novo coronavírus, confirmou ao DIÁRIO do director da escola.

As crianças em questão frequentam anos diferentes e fazem parte do mesmo agregado familiar. "Há uma semana que estas crianças não frequentam a escola, pelo que o risco será muito reduzido", disse-nos o director do estabelecimento de ensino, referindo-se a informações adiantadas pelas autoridades de saúde.

"A escola continuará a seguir as indicações do delegado de saúde. Iremos estar atentos a eventuais sinais por parte das crianças, continuaremos com as medidas que já havíamos implementado, como a medição da temperatura", disse ao DIÁRIO.

O plano de contingência foi activado em função desta situação, embora a escola deva manter a sua actividade normal. As turmas dos alunos infectados não ficam em isolamento profilático.