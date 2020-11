14 novos casos de Covid na Madeira

A Madeira regista hoje 14 novos casos positivos de Covid-19, pelo que passamos a contabilizar 554 casos confirmados no território regional. Trata-se de 5 casos importados (2 provenientes da Polónia, 1 da Alemanha, 1 da República Checa e 1 da Suíça) e 9 casos de transmissão local.

Sobre os 9 casos de transmissão local confirmados hoje, as autoridades de saúde explicam que estão associados a contactos próximos de casos positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Entre estes casos, salienta-se a existência de 2 profissionais de saúde, com actividade no sector privado, na área da medicina dentária, e 1 jovem estudante de uma estabelecimento de ensino no concelho de Santa Cruz. A Escola foi informada, tendo activado o respetivo plano de contingência.

Assinala-se ainda que, no contexto da investigação epidemiológica dos restantes casos positivos anteriormente identificados, testes de COVID-19 estão em curso, sem que, até ao momento, tenham sido identificados outros casos positivos.

Há mais 6 casos recuperados a reportar, sendo que a região passa a contabilizar 348 casos recuperados de COVID-19, havendo agora o registo de 2 óbitos associados à COVID-19 na RAM.

No total são 204 os casos activos, dos quais 143 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 61 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 123 são não-residentes e 81 são residentes na RAM.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 76 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 125 em alojamento próprio e 3 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à COVID-19.

A reportar também 61 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, 7 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 54 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Investigações epidemiológicas estão em curso.