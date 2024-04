3.481 correm nas serras da Madeira este fim-de-semana

Às 0 horas de hoje começaram a correr os atletas da primeira prova do Madeira Island Ultra Trail 2024. São 1.019 os atletas que partiram à meia-noite para a prova dos 115 quilómetros, com a linha de partida instalada no Porto Moniz.

A edição deste ano do MIUT, a 15.ª, conta com número recorde de inscritos, um total de 3.481, para as diferentes provas que decorrem ao longo deste fim-de-semana. O evento organizado pelo Clube de Montanha do Funchal é composto por provas em cinco distâncias: 115 km, 85, 60, 42 e 16.

As primeiras quatro iniciam hoje, enquanto a distância mais curta está agendada para amanhã, dia 28 Abril, quando se realiza, também, a cerimónia de entrega de prémios. Este sábado, partiram já às 0 horas os atletas da prova de 115 Km, às 7 da manhã partiram os da prova de 85 Km, de São Vicente. Às 9 horas há a partida da prova de 60 Km da Boaventura, e às 11 horas da prova de 42 Km, do Monte.

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje:

· 9h30 Rota 101 | Partida da Câmara Municipal de São Vicente

· 10 horas Oficina para escrita ‘Tive uma ideia. E agora?’ | Biblioteca Municipal do Funchal

· 10h30 PS-Madeira promove debate ‘Educação: Caminhos de Futuro’ | Castanheiro Boutique Hotel

· 11 horas CDU organiza tribuna pública, onde intervirá Edgar Silva | Largo do Phelps

· 12 horas presidente do Governo Regional visita o novo campo de futebol da formação do Ribeiro Real | Câmara de Lobos

· 13 horas 2.ª Edição ‘Funchal Swap’ | Barreirinha Bar Café

· 15 horas Arraial da Democracia: Uma Festa à Séria | Teatro Municipal Baltazar Dias

· 15 horas Confraria Enogastronómica da Madeira promove XXIV Grande Capítulo | Missa na Sé

· 18 horas Iniciativa Liberal apresenta a lista de candidatos às Regionais Antecipadas | Armazém do Mercado

· 20 horas Conservatório assinala Dia Mundial da Dança com ‘Catharsis’ | MUDAS

· 20h30 XI Encantunas – Festival de Tunas Femininas na Madeira | Centro de Congressos da Madeira

· 21 horas Concerto ‘Tributo ao Fado. Tributo à Liberdade’ | CCIF

· XVIII Feira Regional da Cana-de-Açúcar e Seus Derivados | Canhas

Destaques da agenda desportiva

· 11 horas Marítimo – Sporting | Liga BPI feminina | Estádio da Imaculada Conceição

· 14 horas Marítimo – Feirense | II Liga | Estádio do Marítimo

· 15 horas 2.ª etapa Atlântico Padel Tour | Jardins Panorâmicos

Efemérides

1521 Fernão de Magalhães, o navegador português que se notabilizou por ter organizado a primeira viagem de circum-navegação ao globo de 1519 até 1522, morre em combate, nas Ilhas de S. Lázaro, no arquipélado das Filipinas

1911 A Câmara Municipal de Lisboa aprova, para feriado municipal, o dia 10 de Junho.

1912 Nasce o Sporting Clube Olhanense

1913 Primeiro golpe organizado por republicanos contra um governo republicano. A Revolta de 27 de abril de 1913 foi uma tentativa de golpe de Estado visando a destituição pela força do V Governo Republicano, presidido por Afonso Costa. Foi o primeiro golpe organizado por republicanos portugueses contra um governo da Primeira República Portuguesa

1928 Oliveira Salazar assume a pasta das Finanças no IV Governo da Ditadura

1942 Passa a ser punido como crime o exercício ilegal da Medicina, que fica dependente da inscrição na Ordem dos Médicos

1946 É criado o MUD Juvenil e eleita uma Comissão Central presidida por Mário Soares

1963 É criada a ADSE, pelo decreto-lei 45002, destinada a promover gradualmente a prestação de assistência em todas as formas de doença aos serventuários dos serviços civis do Estado, incluindo os dotados de autonomia administrativa e financeira

1978 Golpe militar pró-soviético no Afeganistão

1987 Os EUA proíbem o Presidente austríaco Kurt Waldheim, ex-secretário-geral da ONU, de entrar no país, pelas funções no exército nazi durante a II Guerra Mundial

1990 Realiza-se, com êxito, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o primeiro autotransplante de medula óssea em Portugal

1992 A Rússia entra no Fundo Monetário Internacional e no Banco mundial

1992 Proclamação da República Federal da Jugoslávia, pelas forças sérvias, com apoio do Montenegro

1992 A deputada trabalhista Betty Boothroyd, 62 anos, é a primeira mulher eleita presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido

2000 O ministro do Equipamento Social Jorge Coelho apresenta o projeto do aeroporto da Ota

2003 Os ministros do Ambiente do G8 chegam a acordo, em Paris, sobre a segurança ambiental nos transportes marítimos e a eliminação dos petroleiros de casco simples

2004 O primeiro-ministro espanhol, José Luís Zapatero, assegura no Congresso dos Deputados que a retirada dos 1.432 soldados espanhóis estacionados em solo iraquiano estará concluída até 27 de Maio

2005 Vladimir Putin é o primeiro Presidente russo a visitar Israel

2005 Primeiro voo experimental do Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, em Toulouse-Blagnac, Franç

2008 Cristiano Ronaldo, do Manchester United, entra para a história do futebol inglês ao tornar-se o segundo futebolista a vencer duas vezes consecutivas o prémio de melhor jogador da Premiership

2009 Gripe A (H1N1). A Organização Mundial de Saúde declara o nível 4 (numa escala até 6) de alerta de pandemia em resposta à epidemia de gripe suína com origem no México. É registado o primeiro infetado com o vírus na Europa: um espanhol de 23 anos que regressa do México

2016 Um grupo de camponeses encontra uma vala comum com mais de 100 corpos na zona 76, no posto administrativo de Canda, Gorongosa, centro de Moçambique

2018 Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, concordam em tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana, durante a cimeira histórica na fronteira entre os dois países

2022 O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais as normas da chamada "lei dos metadados" que determinam a conservação dos dados de tráfego e localização das comunicações pelo período de um ano, para eventual utilização na investigação criminal

Este é o centésimo décimo oitavo dia do ano, Dia do Design Gráfico, Dia Europeu da Segurança Rodoviária, Dia Internacional da Conservação dos Anfíbios, Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung, Dia Internacional dos Jogos de Tabuleiro e Dia Mundial da Medicina Veterinária. Faltam 248 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia