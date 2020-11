Montagem das iluminações de Natal já começou

A montagem das iluminações de Natal no Funchal começou esta manhã em algumas artérias do Funchal, dado que o Tribunal de Contas já emitiu visto para uma das quatro componentes que foram colocadas a concurso público.

A instalação está a cargo da Luxstar, que também tem a seu cargo um dos lotes relativos à concepção, já que outros dois a este nível estão nas mãos da empresa Teixeira Couto.

A previsão é acender as luzes a 1 de Dezembro, garantiu ontem o presidente do Governo. "Estará tudo pronto a tempo", declarou Miguel Albuquerque à margem da apresentação da campanha "Ofereça o que é único neste Natal", que decorreu no Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, no Funchal.

"Será como em todos os anos, não há alteração. Tudo irá correr bem", disse, destacando o trabalho intenso de montagem da iluminação que será feito em toda a cidade do Funchal e arredores.

O Governo da Madeira pretende investir este ano mais de três milhões de euros nas iluminações de Natal, Ano Novo e Carnaval, sendo o contrato celebrado para o período 2020-2022.