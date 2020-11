Outubro regista aumento de novas empresas e menos encerramentos

Segundo a empresa especializada Informa D&B, a nível nacional, "esta descida é transversal à quase totalidade dos sectores, com os Serviços empresariais e o Alojamento e restauração a apresentarem os maiores recuos face a Setembro". E explica: "A Covid-19 está a mostrar desde Março efeitos na ação empreendedora em Portugal, com a constituição de novas empresas a oscilar de acordo com a incidência da pandemia. Todos os distritos do litoral (incluindo os Açores) recuaram face ao período homólogo e, ao contrário, todos os distritos do interior (incluindo a Madeira) registaram aumento de novas empresas."

No que toca aos encerramentos, houve uma diminuição geral em todos os distritos e regiões autónomas, totalizando em Outubro 1.067 encerramentos (-36,6% face a Outubro de 2019 e -9,8% face a Setembro), sendo que a Madeira também aqui fica abaixo da média nacional, com 'apenas' 50 fins de projectos empresariais, resultando numa redução de 26,5% face ao mesmo mês do ano passado, mas um aumento de 16,2% face ao mês anterior.

Por fim, as insolvências foram 174 em todo o país no mês passado, representando uma diminuição de 15,1% face a Outubro de 2019 e -29,8% em relação ao mês anterior. Na Madeira ocorreram 9 insolvências de empresas, o que representa uma diminuição de 35,4% em relação a Outubro do ano passado, mas um aumento de 200% face a Setembro.