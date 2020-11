Justiça obriga CMF a pagar mais 3 milhões

Supremo Tribunal Administrativo condenou o município no diferendo com a Águas e Resíduos da Madeira. Presidente da empresa pública ameaça cessar serviço ao Funchal. Polémica chega hoje ao Parlamento.

A nossa primeira página destaca igualmente a requalificação do Pelourinho que cria nova dinâmica cultural. O novo espaço terá um sítio arqueológico e uma praça sobre ruinas, com anfiteatro.

Quanto à pandemia da covid-19 de salientar o IASAÚDE que refuta existência de transmissão comunitária. Herberto Jesus nega cenário, apesar do aumento do número de casos de transmissão local que foi responsável por 27 dos 84 diagnosticados neste mês. Já no dia de ontem a Região conta com mais 14 novos casos.

Na nossa página dedicada à economia o destaque vai para o Grupo Pestana que está focado nos recursos humanos, numa altura atípica ainda devido à pandemia da covid-19.

Por último uma nota para a previsão de mau tempo. Tempestade sub-tropical chega em força no fim-de-semana segundo deixa antever o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

