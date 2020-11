Governo vai transformar algumas antigas piscinas em pavilhões

A Escola Ângelo Augusta da Silva, mais conhecida pela Escola da Levada, será a próxima unidade de ensino a ver transformada a piscina desactivada em pavilhão a exemplo do que aconteceu com a Escola Básica dos 2 e 3 Ciclos do Estreito de Câmara.

Quem confirmo esta alteração no modelo de política desportiva foi o próprio presidente do Governo Regional durante a inauguração da nova Infraestrutura que ascendeu a milhão de euros.

Na ocasião, o director da escola, António Mendonça congratulou-se por ver transformado um equipamento antigo e degradado numa nova oferta escolar.