Farmácia do Caniço encerra devido a caso positivo de covid-19

Depois de o DIÁRIO ter tentado contactar os administradores da Farmácia do Caniço sem sucesso, foi emitido um comunicado de imprensa esclarecendo que, na passada sexta-feira, tiveram conhecimento da existência de um funcionário infectado com covid-19.

Nesse dia, revela o mesmo comunicado, a gerência da Farmácia do Caniço prontificou-se "a encerrar preventivamente o estabelecimento".

"A Autoridade de Saúde declarou hoje o isolamento profilático de todos os colaboradores da Farmácia do Caniço. A gerência poderia colocar outros trabalhadores no local, mas opta por não o fazer e encerrar o estabelecimento por um prazo de uma semana. A reabertura será articulada com a autoridade de saúde, cumprindo, como sempre, todos os critérios de segurança e desinfeção do espaço", explica.

Além disso, revela que a Farmácia do Caniço pagou os custos dos testes realizados aos outros colaboradores para que o processo fosse mais célere.

"Para não aguardar mais tempo pelos testes, a gerência da Farmácia do Caniço, proactivamente, diligenciou, junto de um laboratório de análises, testes RT-PCR a todos os seus colaboradores. Os resultados dessas análises, custeadas pela Farmácia do Caniço, foram partilhadas em espírito de total colaboração e transparência com a Autoridade de Saúde", sustenta.