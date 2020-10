Há 4 novos casos de covid-19 na Madeira

A Madeira regista, esta quinta-feira, 4 novos casos de covid-19. Um dos novos infectados trata-se de transmissão local associada a um caso recentemente diagnosticado. Os outros casos referem-se a dois cidadãos provenientes do Reino Unido e um da República Checa.

Há a reportar mais 3 casos recuperados, o que significa que o total de casos activos encontra-se nos 161, dos quais 148 são casos importados e 13 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 135 são não residentes e 26 são residentes na RAM.

Ainda no que respeita aos casos activos, 78 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 81 em alojamento próprio e 2 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

De referir que estão 44 novas situações em estudo pelas autoridades de saúde, 4 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 41 relacionadas com contactos com casos positivos.

À data, 15.928 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 6.809 destas pessoas estão em vigilância activa.

Já os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 14406, mais 62 chamadas nas últimas 24 horas. O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE, IP-RAM (291 212 399) é agora de 2.361, com 195 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.