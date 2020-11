Funchal quer manter tradição da Noite do Mercado com orientações da Saúde

A Câmara do Funchal está a tentar "manter a componente mais histórica e tradicional" do Natal madeirense, fazendo a Noite do Mercado "regressar às origens" devido aos condicionamentos da pandemia, segundo o presidente da autarquia.

"Este ano a Câmara do Funchal já remeteu ao Instituto da Administração da Saúde (IASaúde) uma proposta para a Noite do Mercado e estamos a aguardar a resposta", disse Miguel Silva Gouveia à agência Lusa, referindo que o município "está disponível para acatar todas e quaisquer soluções que permitam manter essa tradição", cumprindo "escrupulosamente tudo aquilo" que for indicado pelo organismo.

O responsável indicou que se a festa se concentrar dentro do mercado é possível manter o distanciamento, até porque a autarquia tem o número da efetiva capacidade do espaço e pode contar quantas pessoas estão no seu interior.

"Se for aberto já não há esse controlo tão apertado, daí que estejamos disponíveis para encontrar soluções, ainda que dentro do mercado, em que se consiga também manter a parte comercial para que os comerciantes e agricultores possam escoar os seus produtos e os próprios madeirenses possam manter também a tradição de ir comprar", argumentou.

Além disso, que "se o IASaúde permitir serão mantidas as bancas no exterior" (apenas para venda de produtos hortícolas e tradicionais, sem incluir as barracas de comes e bebes), mas se a resposta for negativa a Câmara Municipal "vai procurar soluções dentro do mercado".

De acordo com a tradição da "Festa", nome pelo qual é conhecido o Natal na Madeira, a Noite do Mercado acontece em 23 de dezembro. Foi criada para serem feitas as últimas compras de produtos hortícolas e das frutas da época, além de elementos para decorar as casas.

À mistura, eram consumidas algumas bebidas nos bares nas ruas das imediações e eram entoados alguns cânticos.

Com o passar dos anos, as pessoas começaram a "dar mais força" a esta tradição e, há mais de duas décadas, começou a ser um dos ajuntamentos mais participados da quadra natalícia, com milhares de locais e visitantes a reunirem-se naquela zona da cidade para uma noite de convívio e diversão.

Os cânticos de Natal entoados na Praça do Peixe, as cerca de 100 barracas de comes e bebes, as sandes de carne de vinho e alhos, e muita bebida são marcas deste evento muito participado.

Em 2019, a autarquia do Funchal recolheu 32 toneladas de lixo depois da Noite do Mercado.

Devido ao grande aglomerado de pessoas, todos os anos as ruas circundantes daquele espaço costumam estar encerradas ao trânsito, os parques de estacionamento estão abertos toda a noite e há reforço de meios de segurança e socorro.

A pandemia da covid-19 veio alterar o cenário, referiu o presidente da Câmara do Funchal, salientando que "o objetivo é cumprir todas as recomendações que o IASaúde possa remeter para que se possa manter, na medida do possível e desde que seja seguro, esta tradição bastante vivida pelos madeirenses e funchalenses".

O autarca realçou a "tradição dos cantares dentro do mercado e a venda de produtos hortofrutícolas, as frutas, a batata da época, os verdes que as pessoas gostam de ir ao mercado comprar".

Sobre os cânticos de Natal na Praça do Peixe, realçou ser uma iniciativa possível, "com limitação de pessoas no interior".

"Estamos a procurar manter as tradições, cumprindo tudo aquilo que nos disserem para cumprir. Estamos a aguardar as indicações do IASaúde", concluiu.