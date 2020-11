A 'Terra tremeu' nas escolas da Região

Os ponteiros do relógio batiam nas 11h05 quando a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) arrancou o 'A Terra Treme', um exercício de simulacro de sismo que aconteceu na última quinta-feira. Na Madeira, as escolas foram o local escolhido para alertar para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples que podem salvar vidas.

A iniciativa foi dinamizada na Região através do projecto 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos', desencadeado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e pelo Serviço Regional de Protecção Civil. O projecto dedica-se às questões de cidadania associadas aos riscos naturais e tecnológicos "e em que os docentes com o cargo de delegados de segurança têm um papel fundamental na promoção de uma crescente cultura de segurança na comunidade escolar", explica a SRE.



O simulacro envolveu 75 escolas da Região, públicas e privadas, num total de 14.048 alunos de vários níveis de ensino que treinaram comportamentos em caso de sismo, ao longo de um minuto. Dentro dos edifícios ficavam alguns participantes que deviam seguir instruções de segurança, como 'baixar, proteger e aguardar'. Os alunos que estavam na rua ficaram a saber que ali devem permanecer se a 'terra tremer', evitando entrar em edifícios, e procurando um local amplo sem risco de queda de estruturas, árvores e outros.



"Depois do forte abalo sísmico do ano passado na Região, este exercício reveste-se de uma importância acrescida, estando os participantes ainda mais sensíveis e motivados para a sua execução. Foi também relembrado que muitas zonas do globo são propensas a sismos e que Portugal é um território com zonas particularmente sensíveis a este risco, nomeadamente a zona de Lisboa – a segunda cidade europeia com o maior risco sísmico. Como referiu um técnico da Proteção Civil, «só se poderão salvar vidas se a população estiver sensibilizada e treinada para estes eventos»", escreve ainda SRE.