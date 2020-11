Tome nota da Agenda desta quarta-feira

- Os deputados madeirenses voltam a reunir-se esta quarta-feira para mais uma sessão plenária na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, preside, às 10h, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, às seguintes evocações, organizadas pelo núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes: 102.º Aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra, 46.º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e o 97.º Aniversário da Liga dos Combatentes.

- O presidente da Assembleia participa, pelas 10 horas, na cerimónia que assinala o ‘Dia do Armistício’, evento que acontece na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

- Mais tarde, às 11 horas, José Manuel Rodrigues recebe o novo Comandante do Regimento de Guarnição N. º3 (RG3), Coronel Pedro Brito Teixeira, numa audiência para apresentação de cumprimentos.

- A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira reúne-se com a Secretaria Regional de Educação para apresentar propostas de negociação sobre questões profissionais relevantes, cuja resolução é essencial para ultrapassar alguns constrangimentos que afectam os docentes e a Educação da RAM. As conclusões estão marcadas para as 11 horas.

- O Presidente do Governo Regional visita, às 11h30, a Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Estreito de Câmara de Lobos. Miguel Albuquerque vai inteirar-se de um conjunto de intervenções no edificado do referido estabelecimento de ensino.

- Os deputados da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, reúnem-se, às 14h30. Em causa estará a audição parlamentar com a presença do Presidente da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, para esclarecer questões relacionadas com os investimentos no sector da água potável e da água de rega da ARM e o seu equilíbrio financeiro face à dívida da Câmara Municipal do Funchal”.

- A Comissão Organizadora do XIV Colóquio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) apresenta, pelas 18 horas, no Auditório da Reitoria, Universidade da Madeira, o livro ‘Educação, Artes e Cultura: Discursos e Práticas’, organizado por Ana Cristina Duarte e Natalina Cristóvão, investigadoras integradas desta Unidade de I&D financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.