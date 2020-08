Tome nota da agenda desta quinta-feira, 13 de Agosto

- O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, desloca-se, pelas 10 horas, até à foz da Ribeira de João Gomes para abordar o arranque da obra de reconstrução de guardas, passeios e acesso à Praia do Funchal na Ribeira de João Gomes.

Esta empreitada terá o valor de 403.500,02 euros e um prazo de execução de 60 dias. Recorde-se que os trabalhos nesta ribeira consistem na reparação dos estragos provocados pelo 20 de fevereiro nos arruamentos marginais à Ribeira João Gomes, nomeadamente as guardas existentes, pavimentos e passeios pedonais.

- Núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas reúne, pelas 15 horas, com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Edifício da Câmara, com o objectivo de abordar os problemas sentidos pelos micro e pequenos empresários na actual conjuntura de pandemia.

- No âmbito das comemorações do Dia da Cidade, a Câmara Municipal do Funchal dinamiza, nos bairros sociais da Autarquia, quatro sessões de contos e Teatro de Rua infantojuvenil, tendo como parceiros a contadora de histórias Leda Pestana e o grupo Teatro Bolo do Caco. A primeira sessão acontece, às, 16 horas, no Polidesportivo do Bairro de Santo Amaro.

- A Câmara Municipal do Funchal promove, pelas 18 horas, a sexta conversa no âmbito do projecto ‘Funchal Cultura 2030’. A iniciativa dedicada à música, será transmitida através das plataformas digitais do Teatro Municipal Baltazar Dias e conta com a participação de Vânia Fernandes, Diana Duarte, Gonçalo Caboz, Márcio Faria e Paulo Esteireiro.

- CDU realiza iniciativa política na Freguesia de São Martinho, no Papagaio Verde, sobre o direito ao desenvolvimento igual em todo o concelho do Funchal, com as conclusões previstas para as 18h30.

- ‘Duo F’ actuam, pelas 20h30, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em mais uma sessão das ‘Noites Musicais’ de Machico.