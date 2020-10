Tome nota da agenda desta quinta-feira, 29 de Outubro

- Arranca o Peditório do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (até 2 de Novembro). Todo o dinheiro angariado servirá para suportar a missão de combater o cancro e apoiar as famílias dos utentes oncológicos mais carenciados que passam pela Liga.

- O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, na Assembleia Regional, pelas 10h30, onde abordará a Autoridade da Concorrência.

- A Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Universidade da Madeira assinam um protocolo, pelas 11h30, no Salão Nobre do Município da Ribeira Brava.

- Decorre, pelas 11 horas, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre do Edifício Paços do Concelho.

- Conselho de Governo Regional reúne-se na Quinta Vigia.

- A Câmara Municipal de Câmara de Lobos organiza, pelas 15 horas, a II Edição do Fórum de Intervenção Social que será dedicado ao tema ‘Perspetivas no Mundo COVID’. O fórum decorrerá on-line com recurso à plataforma zoom.

- Realiza-se a reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal, pelas 17h30, nos Paços do Concelho do Funchal.

- O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e o delegado da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) na Região, marcam presença, pelas 11 horas, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Nazaré, na iniciativa NET.mede Escolas.

- O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia comemorativa do Dia Mundial do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), às 10h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal.

- O PCP realiza, pelas 15 horas, na Assembleia Legislativa Regional, uma reunião com a União dos Sindicatos da Madeira – USAM para analisar o agravamento da situação sócio-económico na Região.

- O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza as segundas Jornadas Locais da actual Legislatura, desta vez em Santana. As declarações à comunicação social acontecem às 12h30 horas, no Museu do Vinho e da Vinha, no Arco de São Jorge.

Cultura e Entretenimento

- Conservatório da Madeira inicia comemorações dos 75 anos.

O primeiro dia das comemorações inicia-se pelas 10 horas, com um debate, em directo na TSF-Madeira (100FM), alusivo ao tema ‘Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Passado e futuro’, que contará com a presença de Carlos Gonçalves (CEPAM), Rui Rodrigues (CEPAM), Natalina Santos (DRE/DSEA) e Carina Freitas (SESARAM).

Pelas 15 horas, haverá uma actuação na redação do DIÁRIO de Notícias, sendo as performances transmitidas, em directo, na página oficial de Facebook deste jornal. A performance juntará um aluno de braguinha, Afonso Silva, acompanhado pelo seu professor, Roberto Moritz, e dois alunos de flauta transversal, Maria Inês Silva e Helena Isabel Silva.

A apresentação oficial do programa acontece às 17 horas, nos Jardins da Sede do Conservatório, com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho e performance a cargo de alunos de jazz, Orquestra de Sopros e as Ninfas do Atlântico. Meia hora depois, será inaugurada a exposição ‘Luiz Peter Clode: o fundador que dá nome ao Conservatório’, na Cafetaria deste espaço.

- CMF realiza Festival Cultural Sénior, a partir das 15 horas, no Teatro Baltazar Dias.

- Apresentação do livro ‘Autonomia da Madeira: Definição, Origens, Evolução e Desafios’ de Francisco Gomes com prefácio de Alberto João, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa.

- Às 19 horas, Agostinho Santos apresenta o seu livro ‘Monstro’, no Centro Cultural e Galeria Anjos Teixeira (Funchal), onde está patente uma sua Exposição intitulada ‘Homem Bicho’.